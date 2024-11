Quifinanza.it - Elezioni Usa, quali conseguenze: cosa cambia per Ue, Cina e Russia

Leggi tutto su Quifinanza.it

Lepresidenziali statunitensi del 2024 potrebbero avere un impatto significativo sugli equilibri geopolitici globali, influenzando alleanze, dinamiche di potere e relazioni strategiche. Indipendentemente dal vincitore, gli Stati Uniti continueranno a svolgere un ruolo cruciale nel modellare l’ordine mondiale, ma la natura di questo ruolo — assertivo, isolazionista o collaborativo — definirà il tono dei futuri equilibri di potere globali. Attraverso alleanze più profonde, separazioni strategiche o partnership globali diversificate, la politica statunitense inciderà sulle dinamiche di potere in regioni chiave, influenzando il posizionamento di alleati e concorrenti in un mondo sempre più multipolare. “Le potenziali evoluzioni nello scenario geopolitico in base ai risultati dellesono diverse e complesse” spiegano a QuiFinanza Edgar Bellow, Professore di Geopolitica e Management Internazionale presso la Neoma Business School, e Nathalie Janson, Professoressa associata di Economia presso il dipartimento internazionale di Finanza dello stesso istituto.