Edu assumerà il ruolo di proprietario del Nottingham Forest dopo la partenza dell’Arsenal – riferisce

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-04 20:25:47 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Secondo quanto riferito, il direttore sportivoEduuncon ildelEvangelos Marinakisessersi dimesso dal suonel nord di Londra. I Gunners hanno confermato lunedì lascioccante del 46enne, con Sky Sports che ha riferito di aver concordato un accordo di principio per un nuovocon l’uomo d’affari greco. I dettagli precisi devono ancora essere confermati e un accordo formale deve ancora essere finalizzato, ma si pensa che il nuovosarà diverso da quello di direttore sportivo che ha lavorato all’Arsenal dal 2019. L’Arsenal ha dichiarato in una nota: “Edu si è dimesso dalla sua posizione di nostro direttore sportivo. “Edu, il nostro ex giocatore e Invincibile, si è unito a noi neldi direttore tecnico nel luglio 2019.