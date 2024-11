Giornalettismo.com - È capitato anche a voi che il farmacista o il medico vi abbiano parlato di problemi tecnici per le vostre ricette?

Soprattutto se siete pazienti toscani, marchigiani o veneti, nelle ultime settimane potreste aver avutocon l’erogazione delleelettroniche, sia dai vostri medici di base, sia nellefarmacie di fiducia. Un problema di natura tecnica, infatti, sta rallentando di molto il funzionamento della cosiddetta piattaforma Sac Sogei, il sistema di accoglienza centrale che smista i dati sanitari utili al centro unico di prenotazione e all’erogazione delledematerializzate. Il problema sta andando avanti da diverse settimane e – pare – non sia ancora stato risolto, tant’è che diverse associazioni di categoria (soprattutto in ambito farmaceutico) stanno scrivendo sia alla società partecipata, sia al ministero dell’Economia e della Finanza che la controlla per avere maggiori chiarimenti.