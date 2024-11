Dico no al voto per corrispondenza, ecco perché

Leggi tutto su Ildenaro.it

di Franco Fronzoni In Italia ilsembra non essere molto gradito a molti, la percentuale dei votanti, che nei primi anni della democrazia era intorno al 90%, è scesa nei primi anni del 2000 all’80 e, poi ancora, al 63% delle ultime votazioni politiche. Non è certamente una cosa piacevole ed andrebbero ricercate le motivazioni di questo disinteresse da parte del Governo, con i mezzi dei suoi vari Uffici ministeriali competenti, ma anche in collaborazione con i vari Enti ed Istituti statistici e culturali, pubblici e privati. La partecipazione alè un diritto dei cittadini, ma – come recita la Costituzione – è anche un dovere; un dovere, però, privo di sanzioni. Ne rimane, comunque, una implicita condanna morale della quale dovrebbero sentirsi colpiti i tanti “trascuratori” di questo dettame costituzionale.