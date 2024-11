Ilfattoquotidiano.it - Cristina Guarda, alla deputata neomamma l’Europarlamento nega di audire Fitto da remoto. “Metsola trovi una soluzione”

Vuole porre domande al vicepresidente esecutivo designato Raffaeleil 12 novembre, ma la conferenza dei presidenti dell’Eurocamera lela possibilità di farlo da. Laitaliana dei Verdi Europeiè infatti in congedo di maternità, ma nonostante questo la sua richiesta è stata respinta. “La nostra collegavuole porre una domanda ada. Non dovrebbero esserci barriere tecniche o politiche per farlo, il presidente del Parlamento europeouna. Le donne dovrebbero poter parteciparevita politica in modo equo. Anche quando hanno appena partorito”, ha scritto su X la capogruppo dei Verdi Ue, Terry Reintke allegando una lettera di protesta del gruppo dei Verdi Ue. Women should be able to participate in political life equally.