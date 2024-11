Coppa del Mondo di Sciabola e Spada | 48 Azzurri in gara tra Orano Berna e Fujairah

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Comincia nel prossimo weekend, da giovedì 7 a domenica 10 novembre, ladel2024/2025 di scherma olimpica per lae lacon 48in pedana.tori etrici faranno tappa admentre per l’arma “non convenzionale” ci si dividerà traper le spadiste eper gli spadisti. Un fine settimana intenso, che dà il via al nuovo quadriennio olimpico nella stagione che si concluderà per gli Assoluti con gli Europei di Genova e i Mondiali di Tbilisi – rispettivamente – nei mesi di giugno e luglio 2025. Sia in Algeria che negli Emirati Arabi e in Svizzera sono in programma tanto le prove individuali quanto quelle a squadre, e soprattutto in queste ultime per i Responsabili d’arma Nicola Zanotti per lae Dario Chiadò per laci sarà l’opportunità di dare fiducia a diversi giovani, testando quartetti inediti. Tutta lain Algeria Quattro giornate di competizioni adper lacon 24 italiani impegnati, equamente divisi tra uomini e donne.