Confindustria, Sada verso la presidenza: unico candidato

Tempo di lettura: 3 minutiLa commissione di designazione, composta da Sabato D’Amico, Agostino Gallozzi e Mauro Maccauro ha espresso parere favorevole rispetto all’unica candidatura giunta all’esame dei saggi: Antonelloè il soloalladiSalerno e si appresta quindi a guidare l’associazione di via Madonna di Fatima per il dopo Antonio Ferraioli. Allo scadere dei termini, fissati allo scorso 31 ottobre, la candidatura dell’imprenditore alla guida del Gruppo che opera nel settore del cartone ondulato e della cartotecnica e che comprende quattro siti produttivi a Pontecagnano, uno a Nocera Superiore, uno a San Pietro in Cariano (VR) e uno a Belpasso (CT), è rimasta la sola. L’imprenditore, che subentrera alla scadenza del mandato del patron della Doria, ha presentato anche agli associati un suo programma di intenzioni per la guida dell’associazione in cui ha posto l’accento sulla formazione e sulla mancanza di manodopera qualificata.