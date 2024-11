Iodonna.it - Confermatissimi i tre giudici-conduttori: Tommaso Zorzi, Csaba Dalla Zorza e Roberto Valbuzzi

Giunto alla 21a edizione, su Real Time torna Cortesie per gli ospiti, il programma che dal lunedì al venerdì alle 20.30 (anche on demand su discovery+) vede protagoniste due coppie che si sfidano a colpi di cucina e bon ton. Confermati i tre giudici della trasmissione: Csaba Dalla Zorza (scrittrice ed esperta di buone maniere), Roberto Valbuzzi (rinomato chef) e Tommaso Zorzi (conduttore televisivo con il compito di valutare il "look" delle case). Cortesie per gli ospiti 2024, come funziona il programma di Real Time Format nato nel 2005, Cortesie per gli ospiti prevede che in ogni puntata si sfidino due coppie: ciascuna offre una cena ai tre giudici e alla coppia rivale.