Ilgiorno.it - Como, allarme al MacDonald’s sotto i portici: cosa è successo

Leggi tutto su Ilgiorno.it

, 4 novembre 2024 –al McDonald’s di via Caio Plinio, oggi poco prima delle 18.30, per la segnalazione di una presunta sostanza urticante, non meglio identificata, che sarebbe stata respirata da una cliente. Le squadre del comando dihanno fatto momentaneamente evacuare tutte le persone presenti e il personale, per poi procedere all’ispezione dei locali. Nulla di anomalo è stato segnalato al termine degli accertamenti. Nessuno ha manifestato intossicazioni tali da necessitare il trasporto in ospedale: solo una donna di 30 anni è stata valutata in posto dai soccorritori del 118, senza ulteriori conseguenze.