Formiche.net - Commandos nell’ombra, la guerra segreta di Israele. Il punto del gen. Caruso

Nel cuore della notte, ventidella marina israeliana scivolano silenziosamente lungo la costa libanese di Batroun. In soli quattro minuti, eseguono quello che gli analisti militari definiscono un “raid perfetto”, catturando un alto ufficiale di Hezbollah a 140 chilometri dal confine israeliano. Questa operazione, condotta dallo Shayetet 13, l’unità d’élite della marina israeliana, non è un episodio isolato, ma rappresenta la punta dell’iceberg di una nuova strategia militare israeliana che sta ridefinendo le regole del gioco nel Medio Oriente. Le forze speciali israeliane stanno emergendo come protagoniste di unache si combatte ben oltre i confini tradizionali. L’operazione di Batroun ha colto di sorpresa non solo Hezbollah, ma anche gli osservatori internazionali. I, travestiti da forze di sicurezza libanesi, hanno dimostrato un livello di sofisticazione operativa senza precedenti.