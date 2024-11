Thesocialpost.it - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera escono allo scoperto: il bacio paparazzato a Milano

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Unfotografato e finito su tutti i giornali accende i riflettori su. A immortalare il momento ci pensa Il Giornale d’Italia, che pubblica lo scatto della coppia in atteggiamenti teneri al Maka Loft didurante la festa di Hween del 31 ottobre 2024. I due, entrambi reduci da recenti separazioni, non si nascondono più e si lasciano andare ad abbracci e sorrisi che fanno esplodere le voci di una nuova storia d’amore.Leggi anche: Laci mette una pezza: “Nuovo amministratore per la sua azienda”. Ecco chi è Il gossip era nell’aria da giorni, ma ora gli scatti sembrano confermare i rumors. Figlio del noto imprenditore Marcoha 41 anni, è papà di tre figli e da un anno è tornato single dopo la separazione dalla moglie. La scintilla con lasarebbe nata proprio tra i banchi della scuola frequentata dai figli di entrambi, una connessione che pare abbia acceso l’intesa tra i due imprenditori.