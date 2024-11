Gamberorosso.it - Chi sono e quanto guadagnano i 10 chef più ricchi d'Italia (spoiler: c'è chi incassa 87 milioni, ma non solo con i ristoranti)

Leggi tutto su Gamberorosso.it

guadagna un grande? Entrare in un ristorante d'autore più trarre in inganno: i suoi codici attengono al segmento del lusso, ma questo non significa per forza che i conti siano in salute, perché i ricavisempre dati dalla differenza tra entrate e uscite, e in certi locali le uscitealtissime. Far tornare i conti non è sempre facile. È vero, come si dice da più parti, che l'alta ristorazione è in crisi nera? Per non perdersi nelle illazioni, non c'è che da affidarsi ai dati. Lo fa il magazine Pambianco, analizzando i ricavi, dopo la chiusura dei bilanci, dei dieci maggiorinostrani. Nomi e volti che gli appassionati hanno imparato a conoscere e ammirare, famosi come attori di Hollywood o calciatori. E altrettanto, anzi sempre più. Nel 2023 il fatturato dei top ten è cresciuto rispetto all'anno precedente, superando i 200di euro. Ma chiquesti magnifici dieci? E, soprattutto,vale il loro business? Mettetevi comodi, perché qualcosina da dire in merito c'è: se da una parte infatti cifatturati che sfiorano le 8 cifre, dall'altra c'è una gestione che poco o nulla ha a che vedere con l'immagine romantica del ristorante con lopatrone in giacca bianca.