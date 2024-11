Sport.quotidiano.net - Champions League, programma e orari tv della quarta giornata

Bologna, 4 novembre 2024 – Torna lo spettacoloe le cinque squadre italiane cercheranno di ottenere punti pesanti per i rispettivi obiettivi. La classifica è ancora corta, perché ci sono solo due squadre a punteggio pieno, Aston Villa e Liverpool a quota 9, mentre la prima squadra di Serie A è l’Inter con la settima piazza a 7 punti, frutto delle vittorie contro Stella Rossa e Young Boys e dell’ottimo pareggio a Manchester. In corsa per i primi otto posti ci sono anche la Juve, che è quattordicesima ma con soli tre punti di distanza dalla vetta, e l’Atalanta, che è a quota 5 per effetto del pareggio contro il Celtic. Bologna e Milan, invece, dovranno per prima cosa badare a stare nelle 24 per i turni di spareggio.