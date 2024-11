Lortica.it - Carabinieri della compagnia di Arezzo: quattro arresti nel weekend dei Santi

Durante ildei, idihanno rafforzato i controlli del territorio per garantire sicurezza e contrastare fenomeni di illegalità , portando a terminein operazioni significative. Giovedì sera, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnati in un’operazione di prevenzione contro lo spaccio di droga, hanno fermato un uomo accusato di “detenzione a fini di spaccio di sostanza psicotropa”. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine e residente ad, è stato trovato in possesso di circa 880 grammi di cocaina nascosti nella sua abitazione. La droga è stata sequestrata, e l’uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale di, in attesa dell’udienza di convalida.