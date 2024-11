Ilnapolista.it - Cairo: «Red Bull? Mai avuto contatti con nessuno. Ho sempre detto che non vendo il Torino»

Leggi tutto su Ilnapolista.it

-Fiorentina è un’altra partita amara per i tifosi Granata. La squadra di Palladino vince 1-0, la curva già un subbuglio insorge contro squadra e presidente. Proprio Urbanoè il bersaglio numero uno. Si fanno più insistenti le voci su una possibile vendita del, macontinua a smentire. «Red? Non ho maicon. Ascolterei eventuali proposte? Non mi metto a trattare con voi, è una domanda stupida. Questione stadio? Sono cose riservate, c’è un’interlocuzione con il Comune». La verità di Urbano, dopo l’ennesimo harakiri della squadra (sconfitta in casa contro la Fiorentina per 1-0). «Hoche ilnon voglio venderlo, non posso continuare a smentire», le parole del presidente al termine della partita riportate dalla Stampa.