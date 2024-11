Borsa | Europa poco mossa con i listini Usa Milano -015%

Quotidiano.net - Borsa: Europa poco mossa con i listini Usa, Milano -0,15%

Borse europeemosse a cavallo della parità dopo l'avvio fiacco deiUsa alla vigilia delle elezioni presidenziali americane. la peggiore è Parigi (-0,45%), Francoforte perde lo 0,4% elo 0,15%. In lieve rialzo Madrid (+0,06%), positiva invece Londra (+0,4%). Prosegue la corsa del greggio (Wti +2,5% a 71,22 dollari al barile), per effetto del ritardo di un mese dell'aumento di produzione di greggio annunciato dall'Opec per dicembre e con l'inasprimento delle tensioni in Medio Oriente. Accelera il gas, che si riporta sopra i 40 euro al MWh al Ttf di Amsterdam, con i future su dicembre in rialzo del 2,54% a 40,15 euro per effetto della mancanza di vento nei parchi eolici del Nord. Sale a 127,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,3 punti al 3,68% e quello tedesco in rialzo di 0,4 punti al 2,4%, mentre si conferma debole il dollaro a 0,91 euro e 0,77 sterline.