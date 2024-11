Dilei.it - Blake Lively incanta al LACMA Art+Film Gala 2024 con abito di cristalli

Leggi tutto su Dilei.it

, icona di stile e regina dei red carpet, ha rubato la scena al prestigioso, dove ha sfilato con un look che definire mozzafiato sarebbe riduttivo. L’attrice, conosciuta per il suo gusto impeccabile e la capacità di sorprendere a ogni apparizione pubblica, ha indossato unfirmato Tamara Ralph, capace dire con i suoi dettagli preziosi e la sua eleganza senza tempo.: dettagli scintillanti e una mantella scenografica L’diera una minidress in maglia di diamanti, impreziosita dadi rose gold, topazio rosa e oro scintillante. Questo straordinario capo non solo sottolineava la sua figura slanciata, ma rifletteva la luce in un modo che sembrava illuminare ogni angolo del