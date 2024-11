Dilei.it - Ballando con le Stelle, Furkan Palali: è flirt con la ballerina Erica Martinelli

Leggi tutto su Dilei.it

Dopo Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è nata una nuova coppia acon le2024. Perché non c’è edizione del dancing show di Milly Carlucci senza amore e passione. A cedere all’eros, tra una salsa e un valzer, sono stati questa volta l’attore turcoe la, da quest’anno new entry nel cast dei professionisti. Complice un impegno quotidiano in sala prove e la distanza da casa – lui si è trasferito in Italia per prendere parte al programma di Rai1 – i due si sono trovati molto vicini e il rapporto lavorativo è andato ben oltre.con lestanno insieme? Da giorni si parla di untracon le. Indubbiamente una delle coppie più affiatate di questa edizione. Un’intesa che è cresciuta a poco a poco ed è diventata sempre più forte ed evidente.