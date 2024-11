Dilei.it - Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester Strautmann, matrimonio in vista

die Ben-presto sposi, manca solo l’annuncio ufficiale del. Nel Principato di Monaco in molti sono convinti che a giugno la coppia convolerà a nozze.di, la figlia più piccola di Carolina di Monaco, è la Principessa meno chiacchierata ma più titolata di Montecarlo, grazie a suo padre Ernst August diche le ha passato il titolo di Sua Altezza Reale. Nemmeno sua sorella Charlotte Casiraghi ha un tale rango, anzi per la precisione non è neppure principessa. E sempre grazie al papà è imparentata con le Famiglie Reale di mezza Europa, da Sofia di Spagna a Re Carlo d’Inghilterra. Era persino tredicesima in linea di successione al trono britannico fino al 2018 quando è stata confermata nella Chiesa cattolica.