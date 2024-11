16enne scompare di casa dopo essere uscito per un giro in bici ritrovato morto in un fiume Si indaga su una morte misteriosa

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Sabato pomeriggio un ragazzino di 16 anni aveva detto alla famiglia che andava a fare unin, mamolte ore non era ritornato ae così è scattato l’allarme.ore febbrili di ricerca purtroppo il tragico ritrovamento: ieri, domenica 3 novembre, verso mezzanotte il suo corpo è statodai vigili del fuoco nel comune di Torre d’Oglio, in provincia di Mantova. Il ragazzo era di origini indiane e sembra che abitasse a Cizzolo di Viadana, nella Bassa Mantovana. La ricostruzione della scomparsa L’allarme è scattato sabato 2 novembre, verso le 18:30, quando i familiari si sono preoccupati non vedendo il ragazzino rientrare da, dove era andato via ormai da diverse ore. Il suo telefonino squillava a vuoto e sulle sue tracce si sono mossi i volontari della Protezione Civile e le forze dell’ordine.