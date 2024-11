WTA Finals 2024 | Errani Paolini battono all’esordio Dolehide Krawczyk

Leggi tutto su Sportface.it

Sarae Jasminenon sbaglianonelle WTAdi Riyad, in Arabia Saudita. La coppia azzurra batte in rimontaal termine di un match piuttosto anomalo. 1-6 6-1 10-4 il punteggio a favore delle campionesse olimpiche in carica che, dopo un primo parziale troppo leggero al servizio, sono brave a resettare mentalmente e a restituire il favore del primo set portando la partita al tie-break decisivo. Qualche grande spunto dia rete basta per piegare l’ormai debole resistenza delle coppa americana, scesa decisamente di intensità nell’ultimo spicchio di incontro. È una vittoria storica quella diperché è la prima per una coppia di doppio femminile italiana alla. Infatit,e Vinci non hanno mai vinto un match nelle tre edizioni disputate in passato.