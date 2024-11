Secoloditalia.it - Vittime o manipolatori? La sinistra moralista si autoproclama martire: ecco come funziona il loro gioco

Leggi tutto su Secoloditalia.it

«Un punto di non ritornoun pericoloso precedente e un messaggio inquietante: guai a mettersi contro i potenti (quelli veri) perché questa è la fine che fareteSiamo tutti sotto attacco. Inc’è un intero Paese in balia e in ostaggio di un esperimento su vasta scala di regime fascistaSappiano che non mi fermerò qui. Non finisce qui, non così, ve lo prometto e me lo prometto. Non l’ho mai fatto in tutta la mia vita. Non mi spaventerò certo ora». L’eroe immaginario dellasocial Se qualcuno venuto da un tempo lontano si imbattesse in questo vibrante e appassionato proclama, penserebbe che il suo autore sia un eroico combattente trascinato in ceppi nelle patrie galere, dopo aver sguainato la spada a difesa del popolo vessato da un terribile tiranno.