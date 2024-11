Sport.quotidiano.net - Verona-Roma 3-2: i cambi regalano a Zanetti i tre punti. Bentegodi amaro per Juric

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

, 3 novembre 2024 – Il ritorno aper, al primo incrocio con gli scaligeri da allenatore della. I giallorossi lottano, ma pagano a carisismo prezzo i propri errori difensivi e alperdono per 3-2 contro una formazione, quella scaligera, ordinata, grintosa e cinica nel punire con tre gol ogni singola sbavatura avversaria. A sbloccare l'incontro ci pensa Tengstedt, sfruttando il regalo di Zalewski. Soulé trova il primo gol giallorosso per rimettere in parità il risultato, ma Magnani sugli sviluppi di un corner rimette avanti i veneti prima dell'intervallo. Nella ripresa Dovbyk rimette in equilibrio il risultato ma è Harroui a segnare il match-point per i padroni di casa pochi secondi prima del novantesimo.