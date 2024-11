Ilfattoquotidiano.it - Usa 2024, al voto si presenta una nazione fratturata e nostalgica

In dirittura d’arrivo alle presidenziali americane, l’impressione che si ha è di una, confusa e malata di nostalgia. Svanito il sogno americano, svanita la Pax Americana da guerra fredda. La battaglia tra la prima donna nera e il miliardario di New York si svolge sul viale del tramonto della politica estera statunitense. L’eco della guerra in Ucraina, della tragedia di Gaza e la paura di una nuova impellente guerra in Medio Oriente arriva a mala pena oltre oceano ed è solo un sussurro nella cacofonia propagandistica delle elezioni. Ma i temi principali su cui si svolge la battaglia per il, immigrazione ed economia, sono i corollari di questo fenomeno: gli Stati Uniti non sanno come gestire il loro nuovo ruolo geopolitico, non sanno ri-immaginarsi e quindi la nostalgia diventa la grande leva per il futuro. Tutto ciò si evince dalla propaganda dei due candidati.