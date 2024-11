Metropolitanmagazine.it - Tutti i rimandi tra Indiana Jones e la saga di Star Wars: sono più di quanto pensi

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

i due franchise cinematografici più popolari creati da George Lucas, e una sorprendente teoria spiega come le loro storie potrebbero essere collegate. Esausto per la produzione die preoccupato che il film sarebbe stato un flop, Lucas andò in vacanza alle Hawaii con il suo amico e collega regista Steven Spielberg invece di partecipare alla première. Mentre era lì, Lucas lanciò la sua idea per quello che sarebbe poi diventato, e il primo film,I predatori dell’arca perduta, uscì quattro anni dopo nel 1981. Con la stessa incredibile regia e amore per le serie d’avventura che hanno permeato la trilogia originale di, è facile capire la sovrapposizione dei fan tra entrambi i franchise nonostante i generi diversi.