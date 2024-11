Justcalcio.com - Trunki Valigia Cavalcabile per Bambini – Trolley Bambini Bagaglio a Mano – Valigia Cavalcabile Ape Bernard (Giallo) – idea regalo romanista

Leggi tutto su Justcalcio.com

Avete un amico al quale volete fare une state cercando una? Dai subito un’occhiata a questo prodotto:è la prima e unicapensata per i. E’ resistente, colorata e. Approvata comesugli aerei. Ha una capacità di 19 litri e tanto spazio per riporre i giochi preferiti dal tuo bambino. Fuori produzione ? : ? No Dimensioni prodotto ? : ? 47 x 32 x 21 cm; 375 grammi Disponibile su Amazon.