Trump | spari a me? Prima ai giornalisti

19.30 "Kamala Harris è una estremista di sinistra ed è totalmente corrotta". Così Donalda un comizio in Pennsylvania,che vota dem dal 1992 con eccezione dinel 2016. L'ex presidente Usa ha insinuato che i democratici compiranno brogli alle prossime elezioni. "Sono corrotti, tutti in galera, anche i sondaggi sono corrotti". E poi frase choc: "Per uccidermi dovrebbero sparare attraverso ipresenti e la cosa non mi dispiacerebbe così tanto".poi contro l'Europa: "Ci deruba", ha detto, e minaccia di alzare i dazi.