Trieste-Varese oggi in tv | programma orario e diretta Serie A 2024 2025 basket

Leggi tutto su Sportface.it

Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 6^ giornata delladi. Dopo la sconfitta contro Reggio Emilia, gli uomini di coach Christian si sono subito ripreso andando a vincere per 95-100 sul campo di Treviso, centrando così il terzo successo stagionale. Ora arriva un interessante appuntamento contro una formazione, quella di coach Mandole, che ha vinto la prima partita proprio la scorsa settimana, dopo un avvio di stagione davvero negativo con quattro sconfitte consecutive. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 3 novembre sul parquet del Pala. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per ladi