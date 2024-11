Amica.it - Tagli capelli con frangia: è il momento della japanese bangs

Amatissimi o odiatissimi che siano, iconhanno sempre il loro fascino. Sì, in alcuni casi laè difficile da gestire, tanto da diventare addirittura insopportabile. Ma il suo fascino è innegabile: è in grado di trasformare i lineamenti del viso in modo deciso e sofisticato. Oltre ciò, laè tra le protagoniste indiscusse delle tendenze di stagione: che arrivi direttamente dalle sfilate o si trovi sui social, ci sono sempre delle novità da sperimentare. L’ultima? La. La, nel 2024 portata lateralmente, esprime a pieno l’essenzacultura giapponese, dove purezza visiva, geometria e ordine sono elementi essenziali. Scopriamo di più.