Serie C 2024 2025 | Catania sprecone nel derby contro il Messina finisce 0-0

Leggi tutto su Sportface.it

Si chiude un’altra domenica diC in attesa degli incontri che domani chiuderanno questa 13esima giornata. Il big match di serata, o perlomeno il più atteso, era iltrae i padroni di casa hanno da recriminare per lo 0-0 finale. Una partita dominata, ma in cui Inglese e compagni non sono a riusciti a concretizzare una valanga di occasioni. Formidabile la prestazione dell’estremo difensore del, Krapikas, e nel finale anche una decina di minuti in superiorità numerica non sono bastati alla squadra di casa. Nel Girone A l’altrotra FeralpiSalò e Atalanta U23 va alla prima, che ha potuto godere di circa 60? con l’uomo in più in campo. Apre le marcature Maiestrello, poi arriva il pari del solito Vlahovic, ma ancora Maistrello al 79? trova la sua doppietta personale e Di Molfetta nel recupero fissa il risultato sul 3-1.