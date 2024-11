Thesocialpost.it - Report all’attacco della sorella di Giuli: “Pagata dalla Camera, lavora per Meloni”

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Antonella, nota per il suo stretto legame con Ariannapremier Giorgia, ha svolto per anni attività di comunicazione per Fratelli d’Italia nelle sedi istituzionali. A gennaio di quest’anno, è arrivato un importante avanzamento di carriera: l’assunzione nell’ufficio stampadei Deputati con uno stipendio annuale di circa 120.000 euro. Questa sera, la trasmissionecondotta da Sigfrido Ranucci presenterà un’inchiesta su Rai3. Dopo aver analizzato la gestione del MAXXI sotto la guida del nuovo ministroCultura Alessandro, il programma si focalizza ora su Antonellae i suoi rapporti con la politica e gli incarichi istituzionali.