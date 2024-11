Quifinanza.it - Quando il ritardo fa rischiare il posto, nuova sentenza della Cassazione

L’aver dimenticato le chiavi a casa, un’improvvisa urgenza, un motivo familiare o una banale coda nelle vie cittadine: sono soltanto alcune situazioni da cui può scaturire unal lavoro. Talvolta tutto si risolve bonariamente, con l’immediato avviso al datore di lavoro e la spiegazione del contrattempo. Ma non sempre è così. Se è vero infatti che il singolosul lavoro – di per sé – non rappresenta per forza una giusta causa di licenziamento, è altrettanto vero che la valutazioneproporzionalità tra la violazione di un obbligo del lavoratore e la sanzione disciplinare inflitta, spetta al datore di lavoro. El’azienda opta per il licenziamento, frequentemente si espone all’impugnazione da parte del lavoratore.