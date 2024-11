Ilgiorno.it - Ponteranica, operaio schiacciato dal muro nel cantiere della metrotramvia: ipotesi omicidio colposo

Bergamo – La Procura aprirà un fascicolo con l’di reato diper la morte di Valentin Florin Palade, l’romeno di 44 anni di Brescia rimastoda undi pietre e cemento, crollato improvvisamente, giovedì mattina nelT2, la nuova linea del Tram delle Valli, a. Il sostituto procuratore Laura Cocucci ha cominciato a ricevere gli atti: per l’infortunio sul lavoro procedono i tecnici di Ats che giovedì hanno raccolto le testimonianze degli operai impegnati nel. Palade era stato assunto il primo ottobre tramite un’agenzia per il lavoro, la Watch B.V. di Roma, e lavorava con un contratto in somministrazione per la Effe 81 Costruzioni di Cenate Sotto, che lavora in subappalto per la Milesi Sergio di Gorlago.