Lettera43.it - Pietro e Maria, i neo sposi scomparsi dopo aver lasciato i figli ai nonni sono stati trovati

giorni di apprensione per i familiari diMontanino eZaccaria, la coppia scomparsa il 29 ottobre da Frattamaggiore, in provincia di Napoli,i duedalla nonna (la madre di lui). Solo quattro giorni prima di far perdere le proprie tracce si erano sposati civilmente. Nella mattinata di domenica 3 novembre, il giallo si è risolto con il ritorno a casa dei due, che sipresentati a casa del padre dell’uomo per ritirare la macchina e recarsi a Cesa, dove risiedono e doveascoltati presso la locale caserma. Il sindaco della cittadina ha attivato i servizi sociali per appurare eventuali responsabilità sulla custodia deipiccoli. Gli appelli dei sindaci di Frattamaggiore e Cesa e di don Patriciellofa il vigilante per un istituto di sicurezza privato,lavora per un’impresa di pulizie.