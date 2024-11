Lettera43.it - Piacenza, rapina al magazzino Dhl: guardie minacciate, auto incendiate e chiodi in strada

Scene da film nelDhl di Monticelli d’Ongina, in provincia di, che nella notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre è stato vittima di una maximessa a segno da una banda di almeno 15 malviventi. Una parte del gruppo, organizzato in tre squadre, ha forzato l’ingresso dell’area logistica servendosi di furgoni. L’altra ha disseminatoa tre punte lungo le vie di accesso al polo e dato fuoco a veicoli precedentemente rubati così da rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine. Altri ancora hanno sorpreso e minacciato le duegiurate con fucili d’assalto, per garantire ai “colleghi” un accesso rapido e indisturbato. Una volta all’interno hanno sottratto dispositivi elettronici quali cellulari e tablet, per un bottino che potrebbe valere milioni.