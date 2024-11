Lapresse.it - Palermo, cannolo da record lungo 30 metri

Il 2 novembre in piazza Verdi aè stato realizzato un megada. A prendere la misura definitiva con tanto di metro a nastro è stato il primo cittadino Roberto Lagalla. Misura 30di lunghezza, 25 centidi diametro, per la sua realizzazione sono state coinvolte diverse attività del quartiere Capo come la Fabbrica Arena per la ricotta e la Fabbrica Foresta per la scorza. Era una delle attività all’interno della rassegna di eventi “W?D?, Mercato del Capo tra Arte e Musica” organizzata dalla pro loco Caput Seralcadi che in questi giorni ha realizzato diversi eventi tra concerti, spettacoli teatrali e laboratori culinari.