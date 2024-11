Informazioneoggi.it - Obbligo vaccinale nelle scuole dell’infanzia: nuove fondamentali regole per i genitori

Per i giudici, tutti i bambini che intendono frequentare la scuoladovranno effettuare le vaccinazioni. Il tema dell’obbligatorietà dei vaccini suscita sempre scontri e dubbi, perché ci si chiede quali siano i limiti imponibili alla libertà del singolo. Senza dubbio, è fondamentale applicare il principio in base al quale la salvaguardia della salute pubblica consente l’introduzione di obblighi e misure preventive. Scatta l’per i bambini (InformazioneOggi.it)Per tale motivo, ipotrebbero dover dimostrare che i figli hanno ricevuto i principali vaccini, ad esempio quelli contro il morbillo, l’epatite B, la parotite, la polio. Solo con un’adeguata coperturasi possono proteggere i soggetti fragili, come i bambini con precarie condizioni di salute.