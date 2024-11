Ilgiorno.it - Narciso di Caravaggio. I visitatori salgono a quota diecimila

Leggi tutto su Ilgiorno.it

MERATE (Lecco) Ilpiace, non solo a se stesso. In pochi giorni quasi 10mila persone hanno affollato Villa Confalonieri di Merate per ammirare l’opera dipinta alla fine del Cinquecento da Michelangelo Merisi, alias. L’opera è solitamente custodita ed esposta nella Galleria nazionale d’arte antica di Palazzo Barberini a Roma, ma dal 26 ottobre e almeno fino al 29 novembre è in mostra appunto a Merate. "A venerdì sera i ticket di ingresso staccati erano 6.652, di cui 1.452 solo durante la giornata di venerdì – spiega Giuseppe Procopio, segretario generale della Fondazione Costruiamo il Futuro del premier di Noi Moderati Maurizio Lupi, l’organizzazione che ha portato in Brianza la tela –. Un numero veramente impressionante. La maggior parte deiper ora arriva da fuori provincia, soprattutto da Milano e hinterland".