Spazionapoli.it - Napoli-Atalanta, strepitosa accoglienza da parte dei tifosi: il comunicato è da brividi!

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Manca sempre meno alla sfida tra. Intanto, il club azzurro si è reso autore di undanon sarà una sfida come le altre. L’attuale primo posto in classifica ha portato molto entusiasmo tra le file azzurre, e in modo particolare nell’intero ambiente. Isono letteralmente impazziti dove le prime dieci giornata di Serie A, motivo per il quale non hanno intenzione di essere lontani dalla squadra. Nel lunch match in programma oggi alle ore 12.30 è previsto il pubblico delle grandi occasioni che proverà a spingere la squadra verso la vittoria. La partita contro l’sarà tutt’altro che semplice, ma gli azzurri proveranno ad ottenere ancora i tre punti. La vittoria in trasferta a Milano ha “ridimensionato” gli obiettivi della squadra, la quale ora crede nella vittoria finale.