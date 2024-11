Sport.quotidiano.net - Napoli-Atalanta 0-3, Lookman e Retegui firmano il tonfo della capolista

, 3 novembre 2024 - Dopo ildi Verona alla prima giornata di campionato ilnon aveva più perso e, men che meno, aveva lasciato per strada punti in un Maradona tornato fortino complice anche un calendario amico. Poi a Fuorigrotta arriva l'e per un pomeriggio cambia la musica: nell'impianto dove fino a pochi mesi fa si esaltava il connazionale Osimhen,fa la voce grossa e in mezz'ora porta i suoi avanti di due anche grazie a un ispiratissimo De Ketelaere, che stravince il duello a distanza con Kvaratskhelia. Per 'imitare' il tris incassato al Bentegodi nell'ormai lontano agosto manca un tassello cheappone in pieno recupero con una gran volée di destro che riporta sul pianeta terra gli azzurri (traditi dal legno in occasione del tentativo di McTominay, uno dei pochi dell'intera partita) e accende la bagarre alle loro spalle.