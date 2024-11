Liberoquotidiano.it - Minacce di morte, sotto vigilanza Silvia Albano: la scelta sulla giudice dello stop ai centri in Albania

Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunito in prefettura a Roma ha disposto la “generica” per il. La decisione è stata presa dopo che il magistrato della sezione immigrazione di Roma ha denunciato di aver ricevutodiper il diniego del trattenimento dei migranti soccorsi dalla nave della Marina militare Libra neiin. In particolare, si tratta di unagenerica radiocollegata che prevede passaggi di pattuglie sia nel luogo di lavoro sia presso l'abitazione del. Ma anche la premier è stata oggetto didi. Lo ha ricordato ieri la senatrice di Noi Moderati, Michaela Biancofiore. «Sono inquietanti e allarmanti le notizie relative alledimosse da scafisti e gruppi criminali libici nei confronti di Meloni» ha detto Biancofiore.