Nerdpool.it - Mario & Luigi: Fraternauti alla carica – iPantellas in uno speciale spot!

Il duo comico, composto da Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo, ha prestato la propria voce per unoche celebra l’uscita di, il nuovo capitolo della storica serie Nintendo in arrivo su Nintendo Switch il 7 novembre. I celebri youtuber hanato l’ultimo trailer del gioco, sottolineando il forte legame tra, una fratellanza che da decenni ha conquistato i fan dei videogiochi e che ha raggiunto anche le sale cinematografiche con il successo di SuperBros. – Il Film. Come accaduto nel film, anche in questo titoloemerge per il suo spirito intuitivo e la capacità di interagire con l’ambiente attraverso particolari “intuizioni”.