.com - Lucca Comics & Games 2024, Anastasio con una graphic novel e nuova musica

ha sceltoper raccontare i suoi nuovi progetti, da unaa canzoni inediteha sceltoper raccontare i suoi nuovi progetti. Dopo 2 anni di silenzio, una laurea in Scienze agrarie, e un viaggio in India che non gli ha regalato certezze, il rapper errante è tornato sulla scena con un incontro con il pubblico diper presentare in anteprima laL.M.N.P.P., realizzata insieme al fumettista e illustratore italiano Arturo Lauria, aka Dr. Brain, ed alcuni brani dal vivo non ancora editi al pubblico. Il vincitore della dodicesima edizione di X-Factor, ha presentato in fiera il bootleg a tiratura limitata del suo fumetto LMNPP, in uscita per Edizioni BD (www.edizionibd.it), oltre ad un minilive con alcuni brani inediti.