Oasport.it - LIVE Maratona New York 2024 in DIRETTA: iniziano le gare dei top runner!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:14 Costo del pettorale di circa 330 euro per i non residenti. Per questa edizione sono giunte oltre 150 mila richieste per strappare uno dei 50 mila pettorali previsti. 15:11 Partono anche le prime ondate degli atleti non professionisti. Inizia il sogno di migliaia di podisti amatoriali. 15:07 Tutti a caccia di Tamirat Tola. L’etiope cerca il bis dopo lo strepitoso successo della passata edizione. Principale avversario il belga Bashir Abdi e la nutrita truppa di kenioti. INIZIA LADI NEWDEI TOPMASCHILI 15:04 Ponte di Verrazzano che ospita dunque la partenza dei topdella gara maschile, con i protagonisti che avvieranno ladi Newcon un lungo tratto in salita. 15:01 La keniana Chepkirui e l’etiope Teferi aumentano il ritmo in questo tratto in lieve falsopiano in discesa.