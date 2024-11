Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24

Le aperture dei giornali sono dedicate alla nave Libra già salpata per portare altri migranti nei Cpr in Albania e al voto negli Stati Uniti, con i sondaggi che danno Trump e Harris testa a testa. Poi Valencia, con il parcheggio sott'acqua ("Un cimitero") e il Regno Unito, con la nomina di Badenoch a nuova leader dei Tories. Infine, l'omicidio nel Napoletano di un ragazzo di 19 anni intervenuto per fare da paciere