Le pagelle. Bruscagin e Melgrati, errori che stanno costando caro

4. Para fino al 72’, quando su un colpo di testa di Curcio inspiegabilmente rinuncia, calcolando forse male la traiettoria. E’ molto chiaro che la Spal ha energie psicofisiche solo finché resta sull’1-0. Statroppi gol. Va sostituito.4. Come contro la Pianese, costa carissimo alla Spal. Su Cianci Diop estrae un cartellino molto dubbio, ma a 35 anni con un giallo a carico si deve sapere quando attaccare e quando accompagnare. NADOR 6. Gioca bene come le altre volte, e finalmente non caccia l’errore che costa il gol. BASSOLI 5. Non esce su Cianci pensando che scarichi a destra invece di tirare per il 3-1. Ma ormai la Spal era sotto. CALAPAI 5,5. Si batte finché ne ha, tra i meno peggio anche se è sempre un po’ sporco nel gioco. ZAMMARINI 5. Su terzo e quarto gol chiude tardi o male. RADREZZA 5,5.