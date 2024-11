Quotidiano.net - La scrittura di Dessì semplice e potente

Giuseppe, un altro dimenticato, un pezzo di grande letteratura inspiegabilmente perduto per strada dalla importante editoria italiana, attualmente tenuto meritevolmente in libreria da una piccola casa editrice sarda, Ilisso, che pubblica tutti i titoli di questo gigante della. Senza nulla togliere a Ilisso, sarebbe auspicabile che un grande editore ripubblicasse l’opera omnia di, compiendo un recupero doveroso, un regalo per i lettori che amano lache riesce farti entrare nel flusso della narrazione.vinse col romanzo Paese d’ombre lo Strega nel 1972 (quando leggere il vincitore dello Strega significava leggere un capolavoro), ma ugualmente è finito nel dimenticatoio, come molti altri. Oggi vorrei parlare di un romanzo uscito nel 1962 (Premio Bagutta), Il disertore.