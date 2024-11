Tutto.tv - Javier e Federica si lasciano andare a confessioni al GF: sta nascendo qualcosa?

Leggi tutto su Tutto.tv

Nella casa del Grande Fratello stannonuove intese e consapevolezze. A mostrarsi particolarmente complici nell’ultimo periodo sonoPetagna eMartinez. La ragazza, entrata al GF da solo una settimana, già sta dando modo di far parlare di sé e, molto presto, ce ne saranno da vedere delle belle dato che il suo ex Alfonso D’Apice entrerà nella casa. Ad ogni modo, nell’attesa che questo evento si verifichi, la giovane sta legando parecchio a. I due, infatti, in queste ore si sono lasciatia delle. LediPetagna aMartinez al GFPetagna eMartinez hannoin comune. Entrambi, infatti, non stanno attraversando un momento molto piacevole dal punto di vista sentimentale.