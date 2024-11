Sport.quotidiano.net - Inter a tutto gas, ma con giudizio . Settimana di fuoco: via al turnover

Ciak, si gira. E si è tornati a girare. In pratica:, con un occhio al ritorno al successo a Empoli, ma soprata unache dice Arsenal mercoledì e Napoli domenica. Trittico, a partire dal Venezia questa sera alle 20.45,nostrano, a San Siro. E guai a sbagliare la prima, il pensiero di Simone Inzaghi, considerando poi che il collega Antonio Conte riceve oggi a pranzo un ospite sgradito a molti come Gian Piero Gasperini. Il 4-4 da fuochi d’artificio, ma anche da incubo, contro la Juventus è ormai archiviato: i bianconeri hanno rallentato la striscia inagurata dopo il derby di cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions. Ma il passo (spedito, anche se sono quattro le lunghezze in meno rispetto all’anno scorso) è stato ripreso alla svelta sul campo dell’Empoli. Ora, vietato rallentare.