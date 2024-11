Movieplayer.it - Il regista di Joker: Folie à Deux Todd Phillips vuole abolire la pubblicità nei cinema

Leggi tutto su Movieplayer.it

, ilvorrebbe che irinunciassero agli spot pubblicitari prima della proiezione di un film., ilha una soluzione per migliorare le saletografiche: rinunciare agli spot pubblicitari prima della proiezione di un film. L'ultima fatica diè stata un flop al botteghino. Realizzato con un budget di circa 200 milioni di dollari dalla Warner Bros.,è stato stroncato dalla critica e non ha ottenuto successo nemmeno tra il pubblico, arrivando a perdere all'incirca l'ammontare dei soldi impiegati per la produzione. Il collega Paul Schrader ha espresso la sua avversione per il film, affermando di aver fatto shopping durante la proiezione nelle sale